الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

خبير قانون دولي: مقترح ترامب بترحيل الفلسطينيين سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري

أيمن سلامة، فيتو
أيمن سلامة، فيتو

 قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـترحيل الفلسطينيين  من قطاع غزة إلى مصر والأردن، يفتقد للمنطق والواقعية، والأهم من ذلك الشرعية القانونية، حيث يمثل هذا الطرح انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يشكل سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

حق تقرير المصير: قاعدة آمرة لا تقبل التفاوض

 وأكد سلامة أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة  تنص صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسي يحظى بإجماع دولي باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (jus cogens)، مشيرا أن اقتراح ترحيل الفلسطينيين يُعد تعديًا واضحًا على هذا الحق، لا سيما في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض على الفلسطينيين قيودًا تعيق تحقيق دولتهم المستقلة، فإذا كان الشعب الفلسطيني محرومًا من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير، فكيف يمكن التفكير في تجريده من أراضيه وإبعاده عن وطنه؟

 

الإبعاد القسري: جريمة ضد الإنسانية

وتابع إن القانون الدولي الإنساني، يحظر بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، ويُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ هذا الاقتراح يعني ارتكاب تطهير عرقي واضح بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تاريخيًا.
 

قرارات الشرعية الدولية: التزام أم انتهاك

 وأضاف أن قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 242، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كما أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بشأن قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين قد وضع إطارًا قانونيًا يُدين أي محاولات للتطهير العرقي أو التهجير القسري.

واختتتم بقوله: إن مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالتصدي لمثل هذه الطروحات التي تُكرس الاحتلال وتشرعن الجرائم ضد الإنسانية.

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ترامب فلسطين تهجير الفلسطنين مصر الأردن

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