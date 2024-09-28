محاضرات في الطب النفسي وعلاج الإدمان ضمن "100 يوم صحة" بالشرقية

أكد الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى العزازى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠يوم صحة، والتى يشارك بها المستشفى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

الأمانة العامة للصحة النفسية

شارك في المبادرة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات والمراكز التابعة لها برئاسة الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

عقد محاضرات توعوية لثمانية عشر مريض

وقال إن مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي شارك فى ذلك بعقد محاضرات توعوية لنحو ثمانية عشر من المرضى وذويهم بالعيادات الخارجية بالمستشفى عن مرض الزهايمر وأعراضه وعلاجه والتعامل مع مريض الزهايمر

محاضرات للمرضى ولذويهم

وأشار الى قيام مها أحمد من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى، وتهانى أحمد من وحدة الجودة بالمستشفى بمحاضرة المرضى وذويهم وتعريفهم بالمرض والعلاج والوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض

اليوم العالمي للزهايمر

كما قامت هبة حسن صيدلى اكلينيكى بالمستشفى بمحاضرات توعوية لنحو ثلاثين من المرضى وذويهم بالعيادات الخارجية بالمستشفي عن مرض الزهايمر وأعراضه وعلاجه، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للزهايمر

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