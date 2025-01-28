أخبار الاقتصاد اليوم، 14 جنيهًا زيادة في اللحوم، البنك المركزى يسحب 533.050 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية والمحلية على التوازي،استمرارا لتسجيل المعدن الأصفر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بالرغم من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السبائك الذهبية.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025 في السوق المحلي، بنحو 15جنيها وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول

وزير الاستثمار يستقبل وفد بنك جي بي مورجان تشيس لاستعراض جهود الدولة للنهوض بملف الاستثمار وأوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد بنك جي بي مورجان تشيس، حيث استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية

والبنك.

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية

بالخطوات، طريقه استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن طريقة وكيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek ولذلك نقدم خلال السطور خطوات استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek.

طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي

- يتوفر نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek في صورة موقع ويب يمكن استخدامه من خلال الحواسيب المكتبية أو الشخصية، وكذلك كتطبيق للهواتف الذكية متوافق للعمل على نظامَي تشغيل أندرويد وiOS.

الإحصاء: 46925 حادثة حريق خلال عام 2024

الحرائق فى مصر ، كشف التقرير السنوى لـ حوادث الحـريق في مصر عام 2024، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.

و رصد التقرير السنوي لحوادث الحـريق في مصر عام 2024، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدة مؤشرات عن عدد الحرائق فى مصر واسبابها واماكنها وعدد الضحايا منها

• وفقـــًا للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 9814 حـــادثة بنسبة 20.9%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4886 حــادثة بنسبــة 10.4% خلال عام 2024.

أهم المسببات الرئيسية للحريق

• أهم المسببات الرئيسية للحريق كالتالى:

1- النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ.. ) بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6%

2- الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18 % من إجمالي مسببات الحريق.

ارتفاع يصل لـ 14 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا؛ وتتراوح الارتفاعات في سعر كيلو اللحوم بين 3 و14 جنيهًا؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 432.2 جنيه، بارتفاع 14 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 406.4 جنيه، بارتفاع 13 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والدنيس والمرجان في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

اسعار السمك

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في السطور التالية:

اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 73 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 71جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكانتلوب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، الموافق 28 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 7 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفاكهة اليوم

الرقابة على الصادرات: نستهدف تقليل زمن الافراج الجمركي وتوفير توفير المعلومات للمصدر المصري

اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ان الهيئة تستهدف العمل على توفير المعلومات للمصدر المصري حتى يتوافق مع متطلبات الدول الخارجية فضلا عن خطة الهيئة ف توطين الصناعة بمصر

تقليل زمن الافراج الجمركي

ولفت الى دور الهيئة فى تقليل زمن الافراج الجمركي مشيرا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

الرقابة على الصادرات: تنفيذ أول عملية فحص للصادرات المصرية طبقًا للمتطلبات التعاقدية لشحنة رخام الى البرازيل

قامت “وحدة فحص المنتجات قبل الشحن التابعة" للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتنفذ أول عملية فحص للصادرات المصرية طبقًا للمتطلبات التعاقدية لشحنة رخام الى دولة البرازيل برئاسة المهندس خالد امين وبعضوية كلا من:حاتم محمد بسيوني (رئيس اللجنة) - خالد رجب (عضو اللجنة) - شعبان عبدالجليل (عضو اللجنة) - إسلام سامي (عضو اللجنة)- لمياء خالد (عضو اللجنة)- نجوان زيد (عضو اللجنة)- محمد يوسف (عضو اللجنة)

انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات بين 78 و2574.5 جنيه، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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