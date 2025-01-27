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اقتصاد

الاستثمار: صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 

 

 اكد المهندس  حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار حتى ٢٠٣٠

 

40.8 مليار دولار الصادرات المصرية غير البترولية في 2024

 واشار إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 جاء ذلك خلال  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر..الفرص والتحديات حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد

وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين

 واشار إلى أن  برنامج العام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

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اكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
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