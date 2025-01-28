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اقتصاد

رغم مميزاته الهائلة، أبرز عيوب نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

DeepSeek, فيتو
DeepSeek, فيتو

رغم المميزات الهائلة التي تفوق بها نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek خلال فترة وجيزة بإمكانيات محدودة مقارنة بالمنافسين لكن مازال الطريق أمام  DeepSeek  قبل أن يتمكن  من التفوق  الكامل عليهم حيث مازال يعانى من بعض العيوب والمشاكل نستعرضها خلال السطور التالية. 

 عيوب نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek 

- لاتتحمل النماذج الجديدة الاقبال الشديد علي استخدامها حيث تعرضت  DeepSeek  لانقطاعات في موقعها على الإنترنت، بعد أن أصبحت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أعلى تطبيق مجاني تصنيفًا على متجر  أبل في الولايات المتحدة ورغم  تمكن الشركة  من حل المشكلات المتعلقة بواجهة برمجة التطبيقات وعدم قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول إلى الموقع لكنه يلقى الضوء على ضرورة تطوير بنيتها التحتية حيث شكل الإقبال المفاجئ  اختبارًا للبنية التحتية السحابية للنموذج. 

- تفرض DeepSeek رقابة ذاتية على الموضوعات الحساسة في الصين، فتتجنب الإجابة عن الاستفسارات عن مظاهرات ميدان تيانانمن أو تراوغ في الأسئلة  مثل  غزو الصين لتايوان او الاسئلة المتعلقة بالرئيس الصيني.

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 تقييد عمليات تسجيل المستخدمين 

- قيدت DeepSeek   عمليات تسجيل المستخدمين الجدد بشكل مؤقت على تطبيق الدردشة المعزز بالذكاء الاصطناعي بسبب هجوم سيبراني واسع النطاق على خوادمها مما يلقى الضوء على تأمين البيانات الخاصة بالنموذج. 

 - كما يعيب النموذج الأحدث  DeepSeek V3 بأنه أبطأ مقارنة بالمتوسط، مع سرعة إخراج تبلغ 13.7 توكن في الثانية كما يعيبه ايضا ان  نافذة سياق ContextWindow أصغر من المتوسط، مع نافذة سياق تبلغ 130 ألف توكن.

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