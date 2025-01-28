من الأفضل، مقارنة بين نموذج DeepSeek للذكاء الاصطناعي وChatGPT

بعد تصدره لمحركات البحث وتفوقه فى عدد مرات التنزيل على تطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن أبرز الفروق بين التطبيق الشهير ونموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الفروق بين النموذجين.

أبرز الفروق بين النموذجين

- يتسم نموذج DeepSeek R1 بأنه مفتوح المصدر، وهو ما يعني أن الشركات الأخرى يمكنها استخدامه وتطويره، مما يساهم في تحقيق انتشار واسع للتطبيق المرتبط به، وهو ما جعل تطبيق DeepSeek يتجاوز تطبيق ChatGPT في متاجر التطبيقات في وقت محدود.

- تكلفة نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek محدودة مقارنة بـ ChatGPT

كما أن الأمر لايتعلق فقط بتكلفة الموديل الأقل فقط، لكن تشير تقارير متعددة إلى تفوقه على نماذج OpenAI في العديد من الاختبارات.

- يقدم نموذج DeepSeek الكثير من إمكانات النسخة المدفوعة من ChatGpt والتى تبلغ قيمة اشتراكه الشهري 20 دولارا أمريكيا، وذلك بشكل مجاني مثل خاصية البحث فى الإنترنت بكفاءة وكمان رفع ملفات الـ Pdf وتحليل البيانات وإنشاء الصور وإنشاء الأكواد للمبرمجين بجانب خاصية التفكير العميق.

- مجانية الخدمة والمزايا التي تقدمها منصة DeepSeek كافية لعموم المستخدمين الراغبين في المساعدة مع النصوص وتصفح الإنترنت بشكل سريع من داخل مكان واحد، مع عرض المصادر الخاصة بالمعلومات الواردة في إجابات المنصة الذكية على استفساراتهم.

- يتوفر نموذج DeepSeek في صورة موقع ويب يمكن استخدامه من خلال الحواسيب المكتبية أو الشخصية، وكذلك كتطبيق للهواتف الذكية متوافق للعمل على نظامَي تشغيل أندرويد وiOS.

- تتشابه طريقة نموذج DeepSeek في عرض مصادر المعلومات مع أسلوب ChatGPT، حيث تظهر تلك المصادر في هيئة قائمة طولية في الجانب الأيمن من الشاشة على الويب.

عناصر تفوق ChatGPT

- على الرغم من مجانية DeepSeek وتقديمه مستوى متطور من القدرات في التعامل مع النصوص والمحتوى المصور، لكنه ما زال يفتقر إلى العديد من قدرات ChatGPT، مثل تصميم الصور والقدرات "البصرية" التي تتيح للمنصة إمكانية الإجابة عن استفسارات المستخدم بشأن محتوى الصور وكل ما بها من عناصر.

- كما تتفوق منصة ChatGPT على DeepSeek في قدراتها على التفاعل الصوتي من خلال ميزة advanced voice mode، التي تتيح للمستخدم الدخول في نقاش صوتي مع المنصة الذكية، وكذلك ميزة مشاركة محتوى الشاشة share screen، مع القدرة على طرح أسئلة حول المشهد الذي تراه عدسة كاميرا الهواتف الذكية مباشرة من داخل تطبيق ChatGPT.

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