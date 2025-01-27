الإحصاء يصدر العدد الـ 115 من الكتاب الإحصائي السنوي 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 ( الإصدار الخامس عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني .

تفاصيل العدد الـ 115 من الكتاب الإحصائي السنوي 2024

يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصـادية والاجتماعــــية والديموجرافية، والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغـيرات في كافــة المجــالات (التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجــين، الناتــج المحلـي الإجمـــالي، معـــدلات النمــــو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمل، الصحة،السكان وتوزيعتهم،الثقافة، العدل، إحصاءات البيئة... إلخ ) على المستوى الإجمالي ومستوى المحافظات.



ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.



وتـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 / 1/ 2025.

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