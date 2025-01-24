الرقابة على الصادرات: ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ للأسواق الدولية أهم تحديات العمليات التصديرية

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمثل محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية.

واستعرض النجار جهود الرقابة على الصادرات في تحسين جودة المنتجات المصدرة، وتطوير مراكز الفحص لرفع كفاءة العمليات التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تحت عنوان “مصر 2025: كيف نصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030″، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين.

ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية تواجه الصادرات

وأشار إلى أن أبرز التحديات تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه العقبات.

خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات

وقال ان الهيئة تساهم تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale



واشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

وفيما يتعلق بإصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وأشار الى أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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