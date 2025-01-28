فريق جراحي بمستشفى ههيا المركزي ينقذ حياة مصابين في حادث سير

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفي ههيا بإنقاذ حياة شخصين أصيبا في حادث سير، حيث كان يعاني المصاب الأول من نزيف داخلى بالبطن والحوض، والمصاب الثانى يعانى من جرح عميق بالعجان وقطع بأحد الشرايين المغذيه لعضلات الساق.

وتمكن الدكتورمحمد عياد استشاري ورئيس قسم الجراحة، والدكتورحسام عبدالحليم استشاري الجراحة، وومعهم الدكتور مؤمن محروس اخصائي الجراحه والدكتورمحمود نور استشاري ورئيس قسم التخدير والدكتورطاهر شكرى اخصائي التخدير، من عمل الإسعافات الأوليه للمصاب الأول وحجز الدم وعمل الفحوصات اللازمة، ووجد أن بها إصابات متعدده عميقة بالكبد وعلى الفور تم إجراء جراحه استكشاف للبطن وتم عمل اصلاح للإصابات المتعدده والعميقه بالكبد والتحكم فى النزيف.

وقام الفريق الجراحي برتق الشريان والجرح للمصاب الثاني، وكذلك تبين وجود كسور بالساقين، تم اصلاح الكسور، وتمت العملية بنجاح والمريضان بحالة مستقرة وتوجهت الدكتورة هبه الضريبي مديرة المستشفى بالشكر الي فريق العمل.

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