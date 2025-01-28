الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق جراحي بمستشفى ههيا المركزي ينقذ حياة مصابين في حادث سير

مستشفى ههيا المركزي
مستشفى ههيا المركزي

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفي ههيا بإنقاذ حياة شخصين أصيبا في حادث سير، حيث كان يعاني المصاب الأول من نزيف داخلى بالبطن والحوض، والمصاب الثانى  يعانى من جرح عميق بالعجان وقطع بأحد الشرايين المغذيه لعضلات الساق.

وتمكن  الدكتورمحمد عياد  استشاري ورئيس قسم الجراحة، والدكتورحسام عبدالحليم استشاري الجراحة، وومعهم الدكتور مؤمن محروس اخصائي الجراحه والدكتورمحمود نور استشاري ورئيس قسم التخدير والدكتورطاهر شكرى اخصائي التخدير، من عمل الإسعافات الأوليه للمصاب الأول وحجز الدم وعمل الفحوصات اللازمة، ووجد أن بها إصابات متعدده عميقة بالكبد وعلى الفور تم إجراء جراحه استكشاف للبطن وتم عمل اصلاح للإصابات المتعدده والعميقه بالكبد والتحكم فى النزيف.

وقام الفريق الجراحي برتق الشريان والجرح للمصاب الثاني، وكذلك تبين وجود كسور بالساقين، تم اصلاح الكسور، وتمت العملية بنجاح والمريضان بحالة مستقرة وتوجهت الدكتورة هبه الضريبي مديرة المستشفى بالشكر الي فريق العمل. 

 

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

 

 

 

 

 

 

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشارى الجراحة الدكتور حسام عبدالحليم محافظة الشرقية مستشفى ههيا المركزى الدكتور محمد عياد لرئيس قسم الجراحة الدكتورة منى الضريبي مدير عام المستشفى

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

صحة الشرقية: قافلة المناجاة الصغرى تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

صحة الشرقية تنعى طبيبا فقد حياته بسبب أزمة قلبية أثناء العمل

ads

الأكثر قراءة

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك على قرار تغيير اسم النيل سينما

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية