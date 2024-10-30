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صحة أسيوط تعلن وصول أول وحدة مناظير بمستشفى الحميات (صور)

وحدة المناظير بمستشفى
وحدة المناظير بمستشفى الحميات، فيتو

أعلن الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بمحافظة أسيوط، أقامت أكبر وحدة مناظير للجهاز الهضمي على مستوى المحافظة، وتم تجهيزها طبيبا بأحدث الأجهزة وذلك في إطار الطفرة الطبية بالقطاع الصحي بمحافظة أسيوط، في مجال جراحات المناظير، وخلاله توسعت المحافظة في إنشاء الوحدات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وإعداد الكوادر الطيبة المجاهرة داخلها. 

توريد وحدة مناظير جهاز هضمى كاملة شاملة وحدة تحكم لمستشفى الحميات بأسيوط 

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد اليوم شهدت توريد وحدة مناظير جهاز هضمى كاملة شاملة وحدة تحكم ومنظار معدة ومنظار قولون ولأول مرة فى الصحة بأسيوط اول وحدة مناظير تشمل مضخة مياه وغاز ثانى أكسيد الكربون؛ والتي تعد إضافة كبيرة في المجال الطبي بالمستشفى الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة وتعد خدمة طبية متميزة فريدة من نوعها تزخر بها مستشفى حميات أسيوط في إطار الدور العلمي والطبي والمجتمعي.

 

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط اللذان يدعمان القطاع الصحي بالمحافظة بكافة الاحتياجات ودائمًا التواصل والمتابعة والامداد بكل ما نحتاجه لخدمة المرضي بصعيد مصر.

 

فيما أشار دكتور محسن شاكر المشرف العام علي وحدات المناظير بصحة أسيوط إلى أن وحدة المناظير بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد باسيوط تضم 2 منظار مرئ ومعدة ماركه بنتاكس وسونو سكاب ومنظار قولون سونوسكاب و2 وحدة تحكم ومضخة مياه ومضخة غاز ثانى أكسيد الكربون وجهاز تخدير حديث وشفاط حديث. 

عمل منظار مرئ ومعدة تشخيصى وعمل منظار قولون تشخيصى وربط دوالى المرئ

 

كما تم مد الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية، وتخضع الوحدة تحت إشراف أساتذة كلية الطب، وكوادر طبية مدربة، حيث تقدم خدمات عمل منظار مرئ ومعده تشخيصى وعمل منظار قولون تشخيصى وربط دوالى المرئ والمعده واخذ عينات من كافة اجزاء الجهاز الهضمي العلوى والسفلى وتشخيص امراض الجهاز الهضمي المختلفه وتشخيص اورام الجهاز الهضمي واخذ عينات منها وذلك لجميع المترددين من مواطني أسيوط خاصة والصعيد عامة. 

 

ونوه المشرف العام على وحدة المناظير أن تطوير الوحدة بهذا المستوى، أعطي الطبيب اريحية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه، لافتا أن الوحدة مجهزة تجهيزات طبية وفنية وإدارية مما سهل علينا تقديم كامل الخدمة للمريض  موضحًا أن الوحدة ساهمت بشكل كبير في خدمة المواطنين وإنقاذ حياة العديد من المرضي. 

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من جانبه أشاد الدكتور هشام ناجح جمعة مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد باسيوط بالطفرة الكبيرة والتطور المستمر في القطاع الطبي بأسيوط وخاصة بالمستشفى الذي يقدم خدمة كبيرة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها مثمنًا الجهد المبذول للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة وذلك استكمالًا لدور المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس الدعم الكبير والمتابعة الدائمة والمستمرة التي حظي بها القطاع الطبي من الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدًا أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بصحة أسيوط ويبرز أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي لتلبية احتياجات أهالي صعيد مصر.

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