جامعة أسيوط تعرض الأنشطة الطلابية المتنوعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا، حول الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2024-2025 ؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

مبادرة "نبضك حياتك"، إلى جانب اللقاء الرياضى (Be-FiT)

وأشار التقرير، إلى المبادرات التي نظمتها جامعة أسيوط، فى الأنشطة الرياضية؛ حيث نظّمت إدارة اللياقة البدنية مبادرة "نبضك حياتك"، إلى جانب اللقاء الرياضى (Be-FiT) للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف الحفاظ على الصحة البدنية، والنفسية، والسلوكية؛ لدى الطلاب، والطالبات.

لقاءات رياضية لمنتخب جامعة أسيوط

كما نفّذت إدارة النشاط الرياضى بجامعة أسيوط، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة؛ لقاءًا رياضيًا لمنتخب الجامعة (كرة القدم، وكرة الخماسي، والاسكواش )؛ بهدف نشر الوعي بين الطلاب، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، وتنمية روح المنافسة بينهم.

ورصد التقرير، أهم الأنشطة الثقافية التي تم تنظيمها؛ حيث شاركت الاتحادات الطلابية؛ بوفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، فى محاضرات "تنمية الوعى"، والتى نظّمتها وزارة العدل؛ بمقر محكمة أسيوط الابتدائية، بهدف بناء الوعي، وإعداد أجيال تترسخ لديها قيم الانتماء، والولاء للدولة المصرية، كما شاركت -أيضًا- بوفد طلابي من مختلف الكليات بالجامعة؛ فى فعّاليات البرنامج التدريبى عن: "مكافحة الفساد، والحوكمة"؛ والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية، بالأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة، بهدف نشر الوعي بالمفاهيم المرتبطة بالحوكمة، ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد ( 2023-2030)، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره.

كما نظّمت إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط ؛ زيارة ميدانية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تنمية الوعي الوطني في نفوس الشباب، وغرس قيم الولاء والانتماء.

جامعة أسيوط تنظم مسابقات أدبية في مجالات (الشعر العامي- القصة القصيرة- المقال

وفى سياقٍ متصل، نظّمت إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط ؛ الكثير من المسابقات الأدبية فى مجالات: (الشعر العامي- القصة القصيرة- المقال)؛ بمناسبة احتفال الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة بهدف؛ تنمية الحس الوطني لدى طلابها، ومشاركة فريق طلاب جامعة أسيوط في برنامج العباقرة (جامعات)، الذي بدأ في تحقيق نتائج مشرفة هذا العام الدراسي؛ بفوزه على جامعة قناة السويس في أولى مباريات الموسم السابع من البرنامج.

وكشف التقرير، عن الأنشطة الفنية التي نظّمتها إدارة الفنون؛ مهرجان "ستايل" للفنون الشعبية، والاستعراضية فى نسخته الخامسة، بهدف تشجيع الموهوبين، والمتميزين من الطلاب، وعرض مهاراتهم الفنية والحفاظ علي الهوية المصرية، كما تم تنظيم مهرجان "إنسان مبدع"؛ والذي هدف إلى اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الإنشاد الديني، والترانيم، والغناء، والعزف؛ لطلبة، وطالبات الجامعة.

ورصد التقرير، الأنشطة الاجتماعية؛ التي نظّمتها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة؛ وسلسلة ندوات فى كليات الجامعة؛ بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، إلى جانب سلسلة ندوات عن "مكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء.

كما نظّمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة إلى قاعدة سفاجا البحرية (قاعدة الأسطول البحري الجنوبي الجديد بمحافظة البحر الأحمر)؛ للتعرف على الإنجازات المشرفة؛ ليكونوا داعمين، ومشاركين في مسيرة البناء، والتنمية.

مسابقة الطالب المثالي بجامعة أسيوط

كما نظّمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بجامعة أسيوط ؛ مسابقة الطالب المثالي، والذي يعقد سنويًا؛ بهدف تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات؛ العلمية أو الاجتماعية أو التطوعية؛ لتكوين أجيال واعية نافعة لنفسها، ولمجتمعها، إلى جانب تنظيم دورة الإسعافات الأولية تحت شعار (صحتك أمانة فحافظ عليها)؛ لتوعية الطلاب بالتصرف السليم في الحالات الطارئة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ لمنع حدوث أي مضاعفات تهدد حياة الشخص المصاب.

وكشف التقرير، عن تنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة؛ الدورة الكشفية (43)، والإرشادية (29)؛ لجوالي، وجوالات كليات الجامعة؛ لنشر قيم الجوالة المتعلقة بروح الفريق، والذي يؤثر إيجابيًا على شخصية الطالب، وعلاقاته بالآخرين، والمهارات الحياتية التي يحتاجها؛ للحصول على فرصة حقيقية في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن المسابقات التي تنظمها الجامعة والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم، وإبرازها، وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب يمكنهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة من خلال التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالكليات المختلفة.

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