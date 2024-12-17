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رياضة

بمشاركة 100 ألف ناشئ، الشباب والرياضة تطلق دوري خماسيات كرة القدم للأندية والأحياء

دوري خماسيا كرة القدم
دوري خماسيا كرة القدم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والمراكز والمدن والأحياء الشعبية (خماسيات كرة القدم) تحت شعار "الرياضة ممارسة".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي أن إطلاق البطولة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين وخاصة الشباب والنشء ورفع لياقتهم البدنية.

يُنفَّذ الدوري بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، حيث يستهدف مشاركة 100 ألف شاب وناشئ من مختلف محافظات الجمهورية. 

ويأتي هذا الدوري بهدف تشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة، ورفع ثقافة النشاط البدني، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي وفعّال.

وتُقام منافسات الدوري في 27 محافظة، بمشاركة 80 فريقًا في كل محافظة، ضمن نظام دوري من دور واحد. 

وتُقسم البطولة إلى مرحلتين عمريتين: الأولى من 15 إلى 20 عامًا، والثانية من 21 إلى 35 عامًا.

تُنفَّذ التصفيات على مرحلتين: الدور التمهيدي والختامي على مستوى كل محافظة، حيث يحصل الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني على جوائز مالية مجزية.

كما يتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى كل محافظة إلى اللقاء الختامي بمحافظة الإسكندرية. ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت إشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، على أن يُمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية تشجيعًا له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى لياقته البدنية، وتحفيزًا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين عائلته وأصدقائه.

ويأتي هذا الدوري في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، تعزيزًا لصحة المواطنين وتنمية مهاراتهم البدنية والرياضية.

 

لجان التفتيش بوزارة الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة

فيما استكملت اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة، إنهاء أعمال الفحص الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس المنتهية ولايته إلى المجلس الجديد.

وتتضمن أعمال اللجنة فحص الموقف المالي الحالي متضمنًا كافة المستحقات والمديونيات والالتزامات المالية وغيرها من المستندات الخاصة بالموقف المالي للاتحاد وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وجاء ذلك فى ضوء إستراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل جميع مفردات المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.

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