الأحد 10 نوفمبر 2024
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نائب محافظ أسيوط يلتقي بالكيانات الشبابية لمناقشة القضايا المجتمعية

لقاء حواري مع الشباب
لقاء حواري مع الشباب بأسيوط، فيتو

 وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بعقد لقاءات حوارية مع الشباب والتواصل معهم بشكل دوري باعتبارهم شريك أساسي لتحقيق رؤية وإستراتيجية المحافظة التنموية، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها على تواصل دائم مع الشباب، وتولى الكيانات الشبابية اهتمامًا كبيرًا وتعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والمبادرات المجتمعية. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا.

عقد لقاء حواري مع الكيانات الشبابية بمحافظة أسيوط 

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد لقاءً حواري مع الكيانات الشبابية بالمحافظة برئاسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وبحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، مؤكدًا على أهمية دور الشباب، الذي يقع على عاتقه أن يكونوا دائمًا سواعد للبناء للمشاركة في النهوض بوطنه ومواجهة التحديات.

 وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مختلف المشروعات التنموية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى تطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لافتًا إلى أن المحافظة تنفذ العديد من البرامج من أجل بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا المجتمعية، فضلًا عن دور الشباب التطوعي في عدد من الملفات الحيوية، مع الرد على كافة الاستفسارات التي طرحها الشباب حول ما تم في عدد من القطاعات من جهود على أرض الواقع لخدمة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

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 كما تم خلال اللقاء إطلاق مبادرة للتطوير والتشجير بمشاركة الشباب بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرة وإنجاحها وجعلها نموذجًا يتم تنفيذه وتعميمه على كافة القرى والمراكز بمشاركة الشباب مؤكدًا أن محافظ أسيوط يولي ملف الكيانات الشبابية والتطوعية اهتمامًا كبيرًا ويعمل على دعمه بكافة السبل من خلال التنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات التطوعية والشبابية من أجل خدمة المجتمع وتنميته، مشيرًا إلى أننا نؤمن بالعمل الجماعي ولا يوجد كيان ناجح بدون تضافر وتكامل كافة الجهود لتنفيذ الخطط المستقبلية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والنهوض بها.

 

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