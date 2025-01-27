ترامب يعيد تشكيل الجيش الأمريكى، تفاصيل 3 أوامر تنفيذية مرتقب صدورها اليوم (فيديو)

كشف وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع، اليوم الاثنين، أوامر تنفيذية تهدف لإعادة تشكيل الجيش، وتتضمن إلغاء برامج التنوع، والمساواة، والشمول DEI، وإعادة آلاف الجنود المسرحين من عملهم لرفضهم لقاحات "كوفيد-19".

وزير الدفاع الأمريكى يكشف عن إعادة ترامب تشكيل الجيش

وقال وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث، للصحفيين أمام مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" في أول يوم عمل له، بعد ساعات من أدائه اليمين لتولي منصبه: "اليوم، سيكون هناك المزيد من الأوامر التنفيذية القادمة التي ندعمها، ومنها إلغاء (برامج) DEI داخل البنتاجون، وإعادة القوات التي تم تسريحها بسبب تفويض لقاح كورونا، وأيضًا القبة الحديدية لأميركا"، متعهدًا بتنفيذ الأوامر "سريعًا".

ورحب بوزير الدفاع الجديد أمام مبنى "البنتاجون"، كبار الضباط العسكريين ومنهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون، الذي سبق أن هدد ترامب بـ"طرده".

شبكة أمريكية تكشف تفاصيل أوامر ترامب المتعلقة بالجيش

وقال مسؤولان في البيت الأبيض لشبكة ""سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب سيوقع، في وقت لاحق الاثنين، على 3 أوامر تنفيذية تهدف لـ إعادة تشكيل الجيش الأمريكى، ومنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في القوات المسلحة، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وإعادة أفراد الخدمة المسرحين لرفضهم التطعيم ضد "كورونا".

وذكر مسؤول أمريكي، أن "الأمر التنفيذي الذي من المتوقع أن يوقعه ترامب، الاثنين، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ سيحدد معايير عسكرية جديدة فيما يتعلق بضمائر الجنس "المحايدة"، وينص على أن الاستعداد الذهني والجسدي يتطلب منع أعضاء الخدمة المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش".

وقال مسؤول آخر للشبكة، إن "المتحول جنسيًا يحتاج 12 شهرًا على الأقل حتى يكمل العلاجات بعد جراحة التحول، والتي غالبًا ما تشمل استخدام المخدرات، وخلال هذه الفترة، لا يكونون قادرين جسديًا على تلبية متطلبات الاستعداد العسكري، ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة، وهذا ليس مناسبًا للانتشار أو متطلبات الاستعداد الأخرى".

وأضاف: "تنفيذ الحظر مسؤولية وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتفاصيل".

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