ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء درع دفاعي صاروخي جديد لأمريكا

أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن وثيقة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لإنشاء درع دفاع صاروخي من جيل جديد للولايات المتحدة.

ترامب يعد ببناء درع صاروخي ووقف الهجرة

يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد، في وقت سابق، ببناء درع دفاع صاروخي يسمى "القبة الحديدية" بمجرد تنصيبه رئيسا.

وقال ترامب (78 عاما) لمؤيديه -خلال تجمع جماهيري أخير عشية أدائه اليمين الدستورية في واشنطن- إن هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية ستصنع في الولايات المتحدة.

بناء "حقل قوة" دفاعي صاروخي متطور حول الولايات المتحدة

وكان ترامب تعهد في وقت سابق ببناء "حقل قوة" دفاعي صاروخي متطور حول الولايات المتحدة.

وفي برنامج الحزب الجمهوري خلال الانتخابات الأخيرة، تمت الإشارة إلى حقل القوة باسم "القبة الحديدية"، وهو ما يستدعي للأذهان نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي يحمل الاسم نفسه.

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