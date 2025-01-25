السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

نجا بصعوبة، مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

بيت هيجسيث، فيتو
بيت هيجسيث، فيتو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.

ونجح هيسيث، في تجاوز مجلس الشيوخ بصعوبة بعد أن أدلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بصوته الحاسم.

وكان اختيار هيجسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.

وواجه هيجسيث جلسة استماع صعبة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وعد بوقف شرب الكحول إذا تم تأكيده في المنصب.

وهيجسيث، مذيع سابق بشبكة "فوكس نيوز" ومن قدامي المحاربين، وإكمال تعيين كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.

وقد نال وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف مصادقة المجلس خلال أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون لدى افتتاح الجلسة مساء الجمعة إن هيجسيث، بصفته من قدامى المحاربين في الحرس الوطني التابع للجيش وقام بجولات في العراق وأفغانستان "سيجلب وجهة نظر المحارب" إلى وظيفة وزير الدفاع.

وقال ثون: "ستنتهي أيام التشتيت"، في إشارة إلى "مبادرات التنوع والمساواة والشمول" التي يتم تقليصها في الحكومة الاتحادية مؤكدًا أن "تركيز البنتاجون سيكون على القتال في الحروب".

وكان هيجسيث قد واجه معارضة كبيرة من الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين بسبب مزاعم إسرافه بتناول الخمور بكثرة والسلوك العدواني تجاه النساء.

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