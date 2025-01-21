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خارج الحدود

لجنة القوات المسلحة في "الشيوخ" الأمريكي تؤيد تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع وروبيو للخارجية

بيت هيجسيث، فيتو
بيت هيجسيث، فيتو

صوَّتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، لتعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهتها وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تعيين ماركو روبيو وزيرًا للخارجية في الإدارة الجديدة.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين كان ترامب قد عيّن روبرت سيلسيس قائمًا بأعمال وزير الدفاع نظرًا لأن مجلس الشيوخ لم يكن قد أكد بعد تعيين مرشحه لقيادة البنتاجون بيت هيجسيث.

وسيلسيس هو نائب مدير خدمات المقر الرئيسي للبنتاجون في واشنطن. ولشغل منصب قائم بأعمال البنتاجون، كانت إدارة ترامب بحاجة إلى مسؤول تنفيذي كبير في الوزارة تم تأكيده بالفعل من جانب مجلس الشيوخ. 

وسيلسيس هو جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية خدم في حرب الخليج وحصل على النجمة البرونزية.

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مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ واشنطن

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