نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أنّ الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يُمكّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها.

الاعتداء على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي

وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أنّ الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

وأضاف أنّ "المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها من أن تصبح أقوى".

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

يُشار إلى أنّ "جيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه، وينفذ عمليات نسف للمنازل، ويستهدف المدنيين، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.

وعلى الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان.

انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية

وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رصد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر تابعة لـ حزب الله تقوم بنقل أسلحة إلى شاحنة قريبة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست".

وقال حزب الله اللبناني، الخميس الماضي، إنه يدين بشدة العدوان الصهيوني الأمريكي على منشآت مدنية باليمن في انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف حزب الله: "الاعتداء على ‎اليمن جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على جبهات محور المقاومة كافة".

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