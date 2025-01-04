أمين حزب الله: إسرائيل لم تتقدم داخل أراضينا خلال 64 يوما سوى مئات الأمتار

قال الأمين العام لحـزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال كلمة له اليوم السبت: "إن إسرائيل عجزت عن التقدم في عمق الأراضي اللبنانية بفضل قوات حزب الله".

كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني

وأضاف نعيم قاسم في كلمته أنه خلال 64 يوما إسرائيل لم تتقدم داخل أراضينا سوى مئات الأمتار ولم تتمكن من تحقيق هدفها، مؤكدا: أحبطنا أهداف الاحتلال رغم التدمير الواسع والعدوان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيانها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

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