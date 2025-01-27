الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمين عام حزب الله: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، التزام الجماعة اللبنانية بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما خرقت دولة الاحتلال الاتفاق 1350 مرة.

 

الاحتلال يعيد الانتشار ويوجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، توجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتواصل حيث أنه يعيد انتشاره، مطالبا إياهم بـ الانتظار وعدم السماح لحزب الله باستغلالهم. وذلك وفق تعبيره.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أعاد الجيش انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملا ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".

 

الاحتلال يسعى عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قواته ميدانيا

 وزعم جيش الاحتلال أن "تنفيذ الاتفاق يتواصل حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من اعادة ترسيخ قوته ميدانيا".

وأدعي: "حزب الله كعادته يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية ويحاول من خلال أبواقه تسخين الوضع وذلك رغم كونه السبب الرئيسي في تدمير الجنوب، مشددا على أنه "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي جنوب لبنان  بالانتظار، وعدم السماح لحزب الله بالعودة واستغلالهم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان، مشيرا إلى أنه  حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نشرت سابقا سارية المفعول، وذلك وفق تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امين عام حزب الله حزب الله نعيم قاسم دولة الإحتلال لبنان جنوب لبنان

مواد متعلقة

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل قنصل لبنان في الإسكندرية

الاحتلال يعيد الانتشار ويوجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان

بيان عاجل من حزب الله بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي جنوب لبنان

رفعت سيد أحمد: إسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة عبر خروقات الهدنة مع لبنان
ads

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

بث مباشر، قرعة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

اللمسات الأخيرة لحفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 (صور)

العنب يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية