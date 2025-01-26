بيان عاجل من حزب الله بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي جنوب لبنان

طالبت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات دولة الاحتلال وجرائمها وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف حزب الله: "ندعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا لنجدد معاني التضامن الوطني ونبني سيادة حقيقية.. فمعادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي لبنان من غدر الأعداء وليست حبرا على ورق".

وتابع حزب الله: "المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق مطالب بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات دولة الاحتلال".

قوات الاحتلال تفتح النار في مناطق عدة بجنوب لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 22 على الأقل لقوا حتفهم، بينهم جندي في الجيش اللبناني، وأصيب العشرات عندما فتحت قوات الاحتلال النار في مناطق عدة بجنوب لبنان على سكان حاولوا العودة إلى بلداتهم، الأحد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن القتلى سقطوا في عيترون وحولا وبليدا ومركبا وكفر كلا والظهيرة والعديسة وميس الجبل. وأصيب ما لا يقل عن 124 في مناطق متفرقة بجنوب لبنان، وفقًا لوزارة الصحة.

إصابة ما لا يقل عن 124 في مناطق متفرقة بجنوب لبنان

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده، وإصابة آخر في جنوب البلاد برصاص قوات الاحتلال. وأضاف في حسابه على منصة «إكس» أن الجندي لقي حتفه على طريق مروحين الضهيرة في صور، بينما أصيب الجندي الآخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون بعد أن استهدفتهما القوات الإسرائيلية.

واندفع مئات اللبنانيين، منذ صباح الأحد، محاولين على متن مركبات أو مشيًا، دخول بلدات وقرى حدودية لم ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق النار تجاههم. ويأتي ذلك في يوم انقضاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حدودية توغلت فيها خلال الحرب مع «حزب الله».

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