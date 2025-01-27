مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين من شديدي الخطورة بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط آخرين فى اشتباكات مع قوات الشرطة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين من شديدى الخطورة بحوزتهم كميات من المخدرات والاسلحة

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤر إجرامية تضم عدد (18 عنصر إجرامى شديدى الخطورة) بجلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظات ( قنا – القليوبية – الدقهلية ).



مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل لاطلاق النيران مع الشرطة

وتم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديريات الأمن المعنية، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) وضُبط الآخرين وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 21 كيلوجرام هيدرو، 20 كيلوجرام حشيش ، 11 كيلوجرام هيروين، 6 كيلوجرام آيس" – 44 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (9,5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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