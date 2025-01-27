الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

ضبط قطعتي سلاح ناري و4 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 13 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – 5 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).
 

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كما ضبط قطعتي سلاح ناري بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلي - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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