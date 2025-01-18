مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن عناصر تابعين للسلطة الفلسطينية سيتولون إدارة معبر رفح البري، خلال الأيام المقبلة، وذلك مع دخول التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في حيز التنفيذ في إطار تفاهمات بين السلطة ومصر.

دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا لقطاع غزة

ومن المنتظر أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة للقطاع مع الساعات الأولى للتهدئة، حيث ينص الاتفاق بين طرفي القتال على دخول نحو 600 شاحنة يوميًّا، تتنوع بين مساعدات إنسانية وطبية وبضائع تجارية، والتي ستدخل من معبر رفح وعدد من المعابر الإسرائيلية.

تخصيص معبر رفح لدخول المساعدات لغزة

وسيخصص معبر رفح وفق اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية وسفر المرضى والجرحى للعلاج بالخارج، فيما رفضت إسرائيل أي دور للحركة في إدارة المعبر، وهو ما ستضطر حماس للقبول به.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية أن مشاورات تجري في القاهرة من أجل التوافق على طبيعة إدارة معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة"، مبينًة أن المعبر سيعمل بعيدًا عن الموظفين التابعين لحركة حماس.

وقالت إن "موظفي حماس لم يتلقوا أي تعليمات بشأن استئناف العمل في معبر رفح أو على أي من المعابر الأخرى، وأن المشاورات التي يجريها رئيس هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية نظمي مهنا تهدف للتوافق على استئناف العمل بالمعابر مع دخول التهدئة حيز التنفيذ".

وأشارت إلى أن "هيئتي الشؤون المدنية والمعابر ستكونان مسؤولتين عن المعابر، والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بعيدًا عن أي مباحثات تتعلق باليوم التالي للحرب.

وأضافت: "معبر رفح سيكون بالكامل تحت إدارة موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، وستكون مهمتهم العمل على تنسيق دخول الشاحنات، وسفر المرضى والمصابين للعلاج في الخارج، مبينًا أن حماس قبلت بهذا الأمر.

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