كيف تحمي القهوة الكبد من الأمراض المختلفة؟

يشرب الكثير من الناس القهوة كل يوم لمساعدتهم على النشاط في الصباح أو النهوض من حالة الركود بعد الظهر، ولكن القهوة قد تفعل أكثر من مجرد زيادة النشاط، وجد الباحثون أنها قد تكون مفيدة بطرق أخرى، وخاصة للكبد.

الحماية من الأمراض

وجد الباحثون أن شاربي القهوة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض التالية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي:

سرطان الكبد

سرطان في بطانة الرحم، ويسمى بطانة الرحم

التليف، وهو مرض يجعل الأنسجة الندبية تتشكل داخل الكبد، وهو رد فعل لحالات مثل التهاب الكبد أو اضطراب تعاطي الكحول.

تليف الكبد، وهو مرحلة متأخرة من التليف ومع تفاقم هذا المرض، يواجه الكبد صعوبة أكبر في القيام بوظيفته.

مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، والذي يتطور عندما تخزن خلايا الكبد الكثير من الدهون، وهذا يمنع الكبد أيضًا من العمل كما ينبغي.

مرض باركنسون، وهو اضطراب في الدماغ يؤثر على التحكم في الحركة

مرض الزهايمر

النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما يكون لديك الكثير من حمض البوليك في الدم ويشكل بلورات حادة في واحد أو أكثر من المفاصل.

وبزيادة شربت القهوة، تنخفض فرص الإصابة بأمراض الكبد، وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن التخلص من كوبين من القهوة يوميًا يقلل من احتمالات الإصابة بتليف الكبد بنسبة 44٪، و4 أكواب يوميًا يقللها بنسبة 65٪.

مكافحة الأمراض

إذا كان الشخص يعاني بالفعل من مشكلة في الكبد، فقد تساعد القهوة في ذلك، حيث تُظهر الأبحاث أن الكميات المعتدلة، عادةً بين 1 و3 أكواب يوميًا، قد تبطئ الحالات التالية:

تليف الكبد

التهاب الكبد B وC

مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة كيميائية، وعندما يهضم الجسم الكافيين، فإنه ينتج مادة كيميائية تسمى باراكسانثين تعمل على إبطاء نمو النسيج الندبي المتورط في التليف، وقد يساعد ذلك في مكافحة سرطان الكبد، وتليف الكبد المرتبط بالكحول، ومرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، والتهاب الكبد الوبائي سي.

قد تساعد مادتان كيميائيتان في القهوة، الكاهويل والكافستول، في مكافحة السرطان، حيث يُعتقد أن كميات معتدلة من القهوة غير المحلاة يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع العلاجات الرئيسية لأكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، سرطان الخلايا الكبدية.

قد تعمل الأحماض الموجودة في القهوة ضد الفيروس المسبب لالتهاب الكبد الوبائي ب، وجدت إحدى الدراسات أن القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها نفس الفائدة.

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