مياه القناة: الانتهاء من إصلاح الكسر الرئيسي المفاجئ بمنطقة أبوخروع في وقت قياسي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال أصلاح الكسر المفاجئ في خط الميا الرئيسي بمنطقة أبوخروع بمركز أبوصوير في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة، وذلك فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيى وعمال الشركة وتم الاصلاح، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

تلقي البلاغ بكسر في خط رئيسي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه وصرف صحي الإسماعيلية، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة المغذي لمنطقة أبوخروع والمناطق المجاورة، وعلى الفور تمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

تحرك سريع من الشركة

وأكد رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

استمرار الشركة في تغيير الخطوط

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

تحرك سريع من فرق الشركة

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

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