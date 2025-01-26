محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالمسجد الإسماعيلي "المطافي" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ١٤٤٦ هجرية.

أبرز الحضور خلال مراسم للاحتفال

جاء ذلك في حضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أشرف السيد مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية، ممدوح عبدالجواد رئيس المنطقة الأزهرية، عددًا من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

بدء مراسم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

بدأت مراسم الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى عبدالفتاح، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

أبرز الدروس المستفادة من رحلة الاسراء والمعراج

والتي أشار خلالها للدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، وسماحة الدين الإسلامي، التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلَّى الله عليه وسلم.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

ثم اُختتمت الاحتفالية التي قدمها هشام عبدالعزيز مقدم البرامج الدينية بتلفزيون القنال، بالتواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ محمود عوض الله وبطانته، وتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ مصباح شكري.

جانب من الاحتفالية،فيتو

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الإسراء والمعراج"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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