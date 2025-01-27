الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

موقع رسائل الاستغاثة
موقع رسائل الاستغاثة الغامضة في لوس أنجلوس، فيتو

الاتجار بالبشر، "النجدة.. أنقذونا.. اتجار بالبشر.. إرهابيين" رسائل استغاثة غامضة ظهرت في إحدى ساحات تخزين سكك حديدية في لوس أنجلوس، أثارت رعب الأمريكيين، وخاصة سكان لوس أنجلوس المنكوبة، والتي تشتعل فيها الحرائق بشدة كلما خفتت.

أكتشاف أمر مريب عبر خرائط جوجل

رسائل الاستغاثة بدت غريبة، وأثارت الريبة لدي العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة سكان الولايات المتحدة الأمريكية، الذين اكتشفوا هذا الأمر المُريب عبر خرائط Google في مقاطعة لوس أنجلوس.

رسائل غامضة تظهرها خرائط جوجل، فيتو
رسائل غامضة تظهرها خرائط جوجل، فيتو

البداية كانت عندما أراد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قاطني لوس أنجلوس، البحث عن مدى تمكن الحرائق من مدينتهم، وكانت المفاجأة التي رصدوها، حيث وجدوا رسائل استغاثة غامضة تركها شخص ما، في ساحة تخزين سكك حديدية في المدينة، وأظهرت الرسائل بعض الكلمات المكتوبة على الأرض، والتي يمكن مشاهدتها بقوة ووضوح من الأعلى.

رسائل استغاثة غامضة تثير الرعب عن الأمريكان

وظهرت الكلمات واضحة من خلال خرائط جوجل، وتضمنت رسائل استغاثة غامضة، كتب أصحابها من خلالها كلمة "HELP" أو المساعدة، والتي تكررت كثيرًا في المكان، كما ظهرت كلمة "LAPD" وهي اختصار لشرطة لوس أنجلوس، وكلمة "TEARISOM" وتبدوا أنها كلمة "إرهاب"، وكُتبت بخطأ إملائي قد يكون من الخوف أو أن من كتبها لا يعرف جيدًا اللغة الانجليزية، كما ظهر في خريطة المكان كلمة "TRAFFICO HUMANO"، وهو مصطلح إسباني يعني "الاتجار بالبشر"، وهناك أشكال أخرى من الرسائل، وكلها تحمل نفس المعنى من رسائل الاستغاثة الغامضة.

مشاهد من الرسائل الغامصة، فيتو
مشاهد من الرسائل الغامصة، فيتو

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر المثير للاهتمام أن المنطقة التي وُجدت فيها رسائل الاستغثة الغامضة، تُستخدم كمخزن رئيسي للخردة والمعدات، وتتبع لشركة تسمى (Union Pacific)، ثاني أكبر مشغل للسكك الحديدية في الولايات المتحدة.

سكان لوس أنجلوس يتوجهون لمنطقة الاستغاثة

وأثارت رسائل الاستغاثة الغامضة فضول بعض الأشخاص من سكان مدينة لوس أنجلوس، فتوجهوا إلى المنطقة للتحقق من الأمر، والكشف عن سر الاستغاثات التي ظهرت واضحة لهم عبر موقع خرائط جوجل،  الغريبة أن هؤلاء الأشخاص وجدوا بالفعل هذه الكتابات، وقد حُفرات بأدوات ثقيلة داخل ساحة تخزين محاطة بالأسلاك الشائكة، وبدأت التساؤلات، فهل هذه الرسائل الغامضة هي عمل فني، أم رسالة استغاثة حقيقية يطلب كاتبوها المساعدة والإنقاذ من يد تجار البشر أو الإرهابيين؟!

رسائل استغاثة كُتبت بالأدوات الحديدية، فيتو
رسائل استغاثة كُتبت بالأدوات الحديدية، فيتو


وحكى أحد الذين توجهوا للمنطقة أن كلمة "HELP" أيضًا وجدت على الأرصفة القريبة من الموقع، وحاول العديد من الناس استكشاف المكان الذي حفرت فيه علامات الاستغاثة، حيث تم رصد طائرة "درون" تحلق فوق الموقع. 

ورصد العديد من الأمريكيين الذي زاروا المكان بعض الكلمات التي تكررت بشدة وهي (FBIـ FEDERAL) والتي تدل أن أصحاب رسائل الاستغاثة كانوا يطلبون الإنقاذ من قبل الشرطة الفيدرالية الأمريكية، وظهرت في إشارة نداء للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة المسؤولة عن القضايا الكبرى.

كلمة أف بي أي تظهر بوضوح، فيتو
كلمة أف بي أي تظهر بوضوح، فيتو

 

رسائل الاستغاثة تسبب قلقا وذعرا عند الأمريكان

وتسببت رسائل الاستغاثة حالة من القلق والذعر لدى الأمريكيين، لكن البعض رأى أن الاستغاثة هذه موجهة خصيصًا بغرض لفت انتباه قوات إنفاذ القانون، وليست لعامة الناس.

مستودع خردة لسكك حديدية في لوس أنجلوس، فيتو
مستودع خردة لسكك حديدية في لوس أنجلوس، فيتو


وأثارت رسائل الاستغاثة الغامضة فضول فزع العديد من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العنان لتكهناتهم وتفسيراتهم، مشيرين إلى أن هذه الرسائل الغامضة تحمل 4 تفسيرات، التفسير الأول مفاده أن مدينة لوس أنجلوس لا تزال مركزا لبعض شبكات الاتجار بالبشر، وخلال عام 2024 فقد تم إنقاذ 84 ضحية من ضمنهم أطفال؛ وقعوا تحت رحمة هذه الشبكات الذين استولوا عليهم، وهو رقم كبير، حيث يرجح أصحاب هذا التفسير يؤكدون أن موقع رسائل الاستغاثة قد يكون مكان سابق أو حالي لحجز الضحايا.

جانب آخر لمكان الاستغاثات، فيتو
جانب آخر لمكان الاستغاثات، فيتو

 

ممارسة أعمال الإتجار بالبشر خاصة الأطفال

 أما أصحاب التفسير الثاني فيشيرون إلى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت مؤامرات الاشتباه في السياسيين وأصحاب الشركات، أنهم مارسوا أعمال تجارة بالبشر خاصة الأطفال، وجزيرة جيفري أبستين شاهد، وخاصة أن موقع رسائل الاستغاثة يعود لشركة (Union Pacific)،  شركة سكك حديد ونقل كبرى، فهل يعني ذلك أن الشركة تورطت في تهريب ونقل الضحايا، وحاول أحد منتسبيها كشف الأمر لكن بطريقته الخاصة؟!

مكان رسائل الاستغاثة الغامضة، فيتو
مكان رسائل الاستغاثة الغامضة، فيتو

ويشير بعض النشطاء إلى تفسير ثالث بشأن رسائل الاستغاثة الغامضة، وخاصة مع انطلاق حملة موجة للترحيل الجماعي للمهاجرين من أمريكا بأمر وإشراف الرئيس الأمريكي ترامب، حيث يعطي موقع رسائل الاستغاثة نظرية احتجاج من المهاجرين ضد ترحيلهم، خصوصًا مع وجود رسائل باللغة "الإسبانية" وهي التي يتحدث بها شعب المكسيك ومعظم أمريكا الجنوبية.

مكان الرسائل الغامضة في مستودع خردة للسكك الحديدية، فيتو
مكان الرسائل الغامضة في مستودع خردة للسكك الحديدية، فيتو


في حين أشار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفسير أخير، خاصة أن هذه المنطقة يسكنها الكثير من المشردين، فهناك نظرية مُحتملة أن خلف رسائل الاستغاثة الغامضة أشخاص بلا مأوي ومدمني مخدرات حاولوا لفت الانتباه بهذه الرسائل، التي لا تزال تحير العديد من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.
 

اليوم، محاكمة "وحش الكون" بتهمة الاتجار بالبشر

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالبشر سكان الولايات المتحدة الأمريكية لوس انجلوس رسائل استغاثة غامضة رسائل استغاثة تثير فزع الأمريكان لوس أنجلوس المنكوبة

مواد متعلقة

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

تشريعات عالمية وتبادل معلومات، هكذا تتعاون الدول للقضاء على جرائم الإتجار بالبشر

6 حقوق للمجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية