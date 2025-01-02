بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن إصدار حكم بالسجن على امرأة وحارسين بمستشفى القصرين في قضية اتجار بالبشر.

سجن 3 جزائريين بتهمة الاتجار بالبشر

ومن جانبه قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري لموزاييك:" إن إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق امرأة جزائرية الجنسية وحارسين بالمستشفى في قضية اتجار بالبشر".

ولفت المتحدث باسم محاكم القصرين إلى أن إدراج امرأة جزائرية أخرى بالتفتيش من أجل الجرائم نفسها. ووفق ما توفر من معطيات أولية فقد قامت السيدة الموقوفة بوضع مولود في مستشفى القصرين قبل أن تسلمه للسيدة التي تم إدراجها بالتفتيش.

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