لوس أنجلوس تحترق من جديد والنيران تعود بشراسة، ونشطاء: سنة المعجزات الإلهية (فيديو)

تجدد حرائق لوس أنجلوس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة لتجدد حرائق لوس أنجلوس، حيث كشفت المقاطع عودة النيران في ولاية كاليفورنيا بنفس شراستها السابقة.

حرائق لوس أنجلوس تعود أشد ضراوة

وأظهرت مقاطع الفيديو نشوب حريق ضخم في لوس أنجلوس، وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحريق يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، مما أجبر أكثر من 50 ألف شخص بالقرب من بحيرة كاستايك على الإخلاء.

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امريكا تحترق مرة أخرى على الهواء مباشرة



ومطالبة 40 ألف انسان بالنزوح، النيران تنتقل بسرعة كبيرة!!#لوس_أنجلوس #حرائق_لوس_أنجلوس pic.twitter.com/6E6nhOLeGb January 23, 2025



كما اتنشرت السحب الرمادية التي تغطي سماء مدينة لوس أنجلوس، وتضاعف الدخان 50 مرة خلال ساعتين مع انتشار النيران بسبب الرياح القوية، حسبما ذكر شهود العيان، الذين أكدوا أن الحريق التهم آلاف الأفدنة، وتتحرك نحو الأماكن المكتظة بالسكان، وهناك عمليات إجلاء كبيرة للسكان.

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "ما هذا الذي يحدث في يا أمريكا، لوس أنجلوس تحترق من جديد.. وعمليات الإجلاء لا تتوقف.. فهل هي بفعل فاعل أم طبيعية؟!"

لوس أنجلوس تحترق من جديد

وعبر العديد من النشطاء عن اندهاشهم فقالوا "من جديد، لوس أنجلوس تحترق ومطالبة 50 ألف أمريكي بالنزوح.. النيران تنتقل بسرعة بسبب الرياح القوية، فيما وصلت المساحة المشتعلة حاليًا إلى 40 كيلومترًا مربعًا... ما الذي يحدث هناك شيء غريب في الأمر!"



ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "أمريكا تحترق"، تصدر تريند مصر والعالم العربي، عبروا فيه عن تعجبهم لتجدد اشتعال النيران في لوس أنجلوس بنفس ضراوتها.



وعلقت إحدى النشطاء فقالت: "سنة المعجزات الإلهية أمريكا في الجحيم أمريكا تحترق"

وقالت البلوجر الفلسطينية بلقيس "إجلاء السكان بشكل إلزامي في شمال مقاطعة لوس أنجلوس عقب اندلاع حرائق كبيرة جديدة، تنتشر بسرعة بحجم ملعب كرة قدم كل 10 ثوانٍ.. أمريكا تحترق"

لوس انجلوس تحترق من جديد



حريق لوس انجلوس يعود من جديد ويلتهم الاف الدونمات ويتحرك نحو المناطق المكتظة بالسكان.



عمليات اجلاء كبيرة في لوس انجلوس pic.twitter.com/ifFVHlu1jE — Hanzala (@Hanzpal2) January 23, 2025



وعلق الناشط السياسي اليمني د. محمد الجمال فقال: " أمريكا تحترق من جديد.. اندلاع حريق ضخم جديد في لوس أنجلوس يُعرف باسم "حريق هيوز"، وقد تجاوز حتى الآن 100 فدان. أوامر الإخلاء مستمرة، والاطفاء يحاول تفادي الوضع."

احتراق آلاف الأفدنة وإجلاء 31 ألفا بلوس أنجلوس

الجدير بالذكر أن حرائق لوس أنجلوس تجددت مرة أخرى، حيث أندلع حريق سريع الانتشار، يُعرف باسم "حريق هيوز" في لوس أنجلوس، الأمر الذي أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم، وخاصة في منطقة تعاني من آثار أشد الحرائق تدميرًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكا تحترق من جديد 🔥🇺🇸

اندلاع حريق ضخم جديد في لوس أنجلوس يُعرف باسم "حريق هيوز"، وقد تجاوز حتى الآن 100 فدان.



أوامر الإخلاء مستمرة، والاطفاء يحاول تفادي الوضع.#امريكا_تحترق

pic.twitter.com/GQN8IDagrK — Dr.Mohammed Aljammal (@Mohamme97589880) January 22, 2025

وبدأ حريق لوس أنجلوس الجديد، صباح أمس الأربعاء، واندلعت النيران على بُعد 45 ميلًا شمال غرب مدينة لوس أنجلوس، بالقرب من بحيرة كاستيك في منطقة جبلية محاذية لأحياء سكنية مكتظة ومدارس، وامتد الحريق ليغطي أكثر من 9 آلاف و200 فدان خلال اشتعلت خلال ساعات قليلة، وساعدت الرياح القوية والأعشاب جافة في اشتعال النيران بسرعة وبقوة.

وأكدت السلطات في ولاية كاليفورنيا أن المنازل والأعمال التجارية لم تتضرر، برغم سرعة انتشار الحريق، وأصدر المسؤولون في الولاية أوامر بإخلاء إلزامي لأكثر من 31 ألف شخص، وتم تحذير 23 ألف آخرين من احتمالية الإجلاء، بسبب ضراوة الحريق.

إجلاء 500 سجين في كاليفورنيا بسبب الحريق

وأكد روبرت لونا، مأمور مقاطعة لوس أنجلوس، أنه تم إجلاء نحو 500 نزيل من سجن محلي، وأظهرت وسائل إعلام أمريكية محلية بالولاية أن سكان المنطقة يستخدمون خراطيم المياه لحماية منازلهم، في حين سارعت فرق الإطفاء الجوية إلى إسقاط المياه ومثبطات اللهب على الحريق من الطائرات المخصصة بذلك.

يا قوه الله، #امريكا_تحترق من جديد🔥...السلطات الأمريكية تأمر بإخلاء مناطق شمالي #لوس_أنجلوس جراء حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو المدينة. pic.twitter.com/EdwltnRlq5 — Tawfiq Zaid توفيق زيد (@Tawfiq_Zaid12) January 22, 2025

وقال رئيس إدارة الإطفاء في المقاطعة، أنتوني ماروني، إن الوضع "ما زال مرتبكا"، لكنه أعرب عن تقدم الجهود للسيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن هذا الحريق يختلف عن حرائق "باليزيدز" و"إيتون" السابقة، التي أسفرت عن مقتل 28 شخصًا وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل ومنشأة.

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