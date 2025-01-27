الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة "وحش الكون" بتهمة الاتجار بالبشر

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة السيدة المعروفة إعلاميًا بلقب "وحش الكون"، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليها لقيامها بعمل بث مباشر لبناتها عبر تطبيق تيك توك بملابس “غير لائقة”.

 

 محامي المتهمة، وصف الاتهام بأنه "عبثي" وغير مستند إلى وقائع جنائية، مشيرًا إلى أن القضية تدور حول ارتداء طفلة لبنطلون "استريتش" خلال البث، وهو أمر لا يخرج عن المألوف في أعمال فنية مصرية سابقة. 

وأضاف  أن ظهور الأطفال بملابس مشابهة كان شائعًا في فوازير رمضان والإعلانات التجارية وأفلام السينما، ولم يكن يُعد تجاوزًا أو مساسًا بقيم المجتمع.

وأكد أن الفيديوهات المنسوبة للمتهمة علنية ولا تحتوي على أي مظاهر للاتجار بالبشر، داعيًا إلى عرضها على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لتقييمها فنيًا وقانونيًا. كما شدد على ضرورة مقارنة الواقعة بظهور الأطفال في البرامج والمسلسلات والإعلانات، مبينًا أن الاتهام يُعبر عن أفكار رجعية تستهدف الحريات الشخصية وأنماط الحياة العصرية.

وأشار إلى أن القانون يحدد بوضوح أركان جريمة الاتجار بالبشر، التي تشمل الاستغلال أو النقل أو البيع، وهي عناصر غير متوفرة في هذه القضية. وطالب بإسقاط الاتهام عن موكلته لانعدام الجريمة وعبثيتها وانتفاء الأدلة  التي تثبت الاتجار او القصد الجنائي أو الاستغلال مشيرا الى ان نفس الفعل يتم بثه على التلفزيون الرسمي والشاشات والسينمات والمهرجانات.

 

واختتم المحامي دفاعه بالقول إن القضية تكشف عن محاولات لإعادة إنتاج قيم متشددة تتعارض مع التطور الثقافي والقانوني في مصر، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ الحريات الشخصية ومنع استغلال نصوص القانون لتقييد النساء وأسرهن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالبشر اسكندرية البرامج والمسلسلات الرقابة علي المصنفات الفنية تهمة الاتجار بالبشر جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية جلسة محاكمة

مواد متعلقة

حجز مهتز نفسيا يتعدى على المارة فى شوارع الدقهلية

اليوم، أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم دولي

استعجال التقرير الطبي بإصابة 3 عمال في حريق مصنع بالتجمع الخامس

تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بمدينة بدر إداريا

قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين بمنحهم شهادات علمية مزورة ببنها

قرار جديد في واقعة تشكيل عصابي لسرقة بيانات عملاء البنوك في المنيا

تفريغ محادثات رجل أعمال متهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة
ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

البتلو تتراجع 37 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أحمد بلال: سعيد بأداء مصطفى العش، ومدرب بيراميدز غائب في المباريات الكبيرة

الطيران تتعاقد مع إحدى الشركات لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني بمطار القاهرة

البرلمان الإيراني ينفي أي نوايا لإجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن

تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟

بعد استشهاد شاب في قلنديا، جيش الاحتلال يقتحم مستشفى بمدينة جنين

منوعات

المزيد

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية