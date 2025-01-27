الأزمات تشتعل بالزمالك.. الأبيض يسعى لاقتناص وصافة الدوري من الاهلي.. أزمة بين جروس وإدارة الفريق بسبب الصفقة الجديدة.. قطع إعارة ميشالاك.. وصدمة في ملف تجديد زيزو

تلوح عدة أزمات في الأفق داخل نادي الزمالك وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الجونة، اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام الجونة واستغلال تعثر الأهلي وبيراميدز في مباراة الأمس بالدوري الممتاز بعد ما انتهت المباراة التي جمعتهما بنتيجة 2-2.

وحال حقق الزمالك الفوز أمام الجونة بأكثر من هدفين سيصعد لوصافة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، وخلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة للسماوي.

أزمة بين رئيس الزمالك وغروس بسبب الصفقة الجديدة



وتكمن أولى أزمات الزمالك بين السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، والإدارة برئاسة حسين لبيب، بسبب قيام النادي بإنهاء صفقة ضم مهند بكري، مدافع فريق المقاصة، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية "ب" المصري.

وتسعى إدارة الزمالك للعمل بقوة في الميركاتو الشتوي الحالي لدعم صفوف الفريق بصفقات جديدة مع اقتراب غلق نافذة الانتقالات الشتوية.

وكان حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليبدأ سريعًا مسؤولو الزمالك في البحث عن مدافع لتدعيم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك بدأ التفاوض مع مصر المقاصة لضم مهند بكري، مدافع الفريق، في الميركاتو الشتوي الحالي، وتمت الصفقة مع حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، على أن تكلف خزينة الزمالك 800 ألف جنيه مصري

الأزمة في هذه الصفقة أن السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك، غير مقتنع باللاعب فنيًّا ويريد لاعبًا (أجهز) ويدخل سريعًا في تشكيلته، وهو ما ينذر بصدام مع الإدارة.

قطع إعارة ميشالاك

فيما خاطب مسؤولو نادي الزمالك، المسئولين بنادي أحد السعودي، من أجل قطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

الزمالك ضم كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي، لكنه لم يكن على المستوى المنتظر وبناء عليه لم يشارك بصورة مستمرة في المباريات.

الزمالك خاطب أحد لقطع إعارة ميشالاك، والاكتفاء بالفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.



أضاف المصدر أن هناك مرونة لإنهاء عقد ميشالاك مع الزمالك، وسيتم الرد من جانب أحد على الطلب خلال الساعات المقبلة ولكن الأمر يتوقف حاليًا على التفاوض مع اللاعب حول مستحقاته المالية مع الزمالك، لتسهيل إمكانية قطع إعارته خلال شهر يناير الجاري.

الزمالك يقرر تجميد صفقة زيزو

فيما قرر مسؤولي نادي الزمالك تجميد المفاوضات مع زيزو لتجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وأضاف المصدر بأن ذلك القرار الذي صدر من نادي الزمالك يأتي لحين الانتهاء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

الجدير بالذكر أن عقد زيزو مع الزمالك الزمالك يوجه صدمة لـ«زيزو» بشأن تجديد عقده بنهاية شهر يونيو القادم، ويَحق للاعب الرحيل بشكل مجاني حينها عن القلعة البيضاء.

وقال سيد زيزو والد اللاعب إن ابنه مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والقيد الأفريقي سيغلق بعد 5 أيام، وبالتالي على مجلس الزمالك حسم مصيره قائلا، "الزمالك لازم يحسم قراره اليومين دول لأن القيد الأفريقى هيقفل بعد 5 أيام".

وأضاف والد اللاعب، أن زيزو ملتزم بعقده، وحال رغبة الزمالك التجديد عليهم إبلاغ اللاعب بذلك، وحال عدم رغبتهم فى التجديد عليهم إخطاره أيضا بذلك.

وتشهد الأيام المقبلة تدخل من بعض رجال الأعمال ومحبي نادى الزمالك في ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول، مع القلعة البيضاء، لحسم بقائه مع الفريق وتجديد تعاقده، بعدما تعثر الأمر في الأيام الماضية على خلفية الخلاف الذى حدث بين والد اللاعب ومسئولى النادى.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وكان الزمالك خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام الجونة اليوم في الدوري المصري



ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من:

حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، وعبدالله السعيد بسبب الإصابة، بالإضافة لمحمد عبد الشافي الذي لم يتخلص من إصابة الرباط الصليبي.

الزمالك يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية



وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للجونة 2.80 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة



والتقى الزمالك مع الجونة فى 17 مباراة قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض 10 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 14 هدف، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

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