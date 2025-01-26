الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يكشف موعد عودة أحمد حمدي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق لتدريبات الزمالك الجماعية 

وقال الجهاز الطبي: أحمد حمدي سيعود للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية في شهر فبراير المقبل بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، غدا الإثنين  في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة غدا الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة. 

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