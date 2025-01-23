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رياضة

تشكيل مودرن سبورت لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ودفع مدرب مودرن سبورت ببعض الصفقات الجديدة في مواجهة الزمالك، حيث يتواجد الثنائي الظهير الأيمن علي فوزي، وصانع الألعاب محمد هلال، الوافدان من إنبي والبنك الأهلي في الميركاتو الشتوي، بالتشكيل الأساسي في لقاء اليوم.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: علي فوزي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، محمد دسوقي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد أميسي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد مجدي وعبد الله حافظ وجوناثان نجويم ومحمود شعبان وخالد رضا ومحمد صبري وضياء السيد وأحمد يوسف وأحمد كباكا.

 

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