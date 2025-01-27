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رياضة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسر كريستيان جروس لمواجهة نظيره الجونة، اليوم الإثنين على إستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

جروس مدرب الزمالك 
جروس مدرب الزمالك 

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وكان الزمالك خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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