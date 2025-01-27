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ثقافة وفنون

تقارير: الجزء الرابع من سلسلة أفلام Sonic يتناول فكرة السفر عبر الزمن

Sonic، فيتو
Sonic، فيتو

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن شركة سوني، بدأت بالفعل التحضير للجزء الرابع من سلسلة أفلام Sonic.

وأشارت التقارير، الى أن الجزء الرابع من سلسلة Sonic، سيتناول فكرة السفر عبر الزمن.

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر المنصات الرقمية

وطرح  فيلم Sonic the Hedgehog 3، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وذلك بعد مُضي شهر واحد من عرضه في صالات السينما، حيث حقق إيرادات كبيرة، بلغت 422 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

 

 

Der Gesellschaft den Igel vorhalten: „Sonic the Hedgehog“ im Kino

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

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