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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3 ترتفع لـ 330 مليون دولار

Sonic the Hedgehog،
Sonic the Hedgehog، فيتو

ارتفعت إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3"، لـ  330 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، وذلك عن ميزانية بلغت 122 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

Der Gesellschaft den Igel vorhalten: „Sonic the Hedgehog“ im Kino

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

 

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