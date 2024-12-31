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ثقافة وفنون

بالمجان، +Apple TV تفك تشفير منصتها لجميع المشاهدين في العالم

+Apple TV، فيتو
+Apple TV، فيتو

+Apple TV، أعلنت آبل بشكل رسمي، عن فك تشفير منصتها الشهيرة +Apple TV، للمشاهدين حول العالم، لمشاهدة جميع أعمال منصة ‘+Apple TV’، بالمجان لمدة يومين، وتحديدًا من تاريخ 4 إلى 5 يناير  ٢٠٢٥.

Redesigned Apple TV app elevates the viewing experience - Apple (EG)

منصة AppleTV تجدد مسلسل Silo لموسمين

في سياق متصل، اعلنت منصة AppleTV، رسميًّا عن تجديد مسلسلها الناجح Silo، لموسمين ثالث ورابع، علي أن يكون الموسم الرابع، هو الأخير للمسلسل.

وذكرت منصة آبل أن المواسم الجديدة من مسلسل آبل Silo، قد لا يلتزم بالتسلسل الزمني للرواية المقتبس منها، مشيرة إلى أن المسلسل سيحمل تطورات ومفاجآت مختلفة عن الرواية في مواسمه الجديدة.

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