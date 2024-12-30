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ثقافة وفنون

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان

لودفيج جورانسون،
لودفيج جورانسون، فيتو

كريستوفر نولان، وقع الاختيار على المؤلف الموسيقى السويدي، الحاصل على جائزتين أوسكار لودفيج جورانسون، لتأليف الموسيقى التصويرية، لفيلم المخرج كريستوفر نولان القادم THE ODYSSEY.

 يذكر ان لودفيج، سبق وتعاون مع المخرج كريستوفر نولان في فيلمي Oppenheimer، وTenet.

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طاقم عمل فيلم THE ODYSSEY

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

 كشفت عدد من التقارير الإعلامية، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وذكرت التقارير أن عدد من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

 

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة

أعلن المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان عن تفاصيل جديدة، تتعلق بفيلمه القادم.

وذكر نولان، في تصريحات صحفية، أن فيلمه القادم، يعد اقتباس من ملحمة الأوديسة التاريخية، للشاعر اليوناني هوميروس.

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ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

وأعلن نولان، أن الفيلم سيطرح في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

 

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية:"لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد".

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طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم The Prisoner، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كلا من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

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شركات الإنتاج تتنافس علي فيلم نولان الجديد

 وكشفت تقارير صحفية، أن ثلاث شركات كبرى، تتنافس للحصول على حقوق إنتاج فيلم المخرج الشهير، كريستوفر نولان.

وذكرت التقارير، أن كلًّا من  شركات يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت، قدمت عروض للمخرج كريستوفر نولان، لتولي مهمة إخراج فيلمه القادم، الذي يعمل علي تحضيره في الوقت الحالي.

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تفاصيل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم

 كان  كريستوفر نولان، أعلن بعد ساعات من فوزه بـ  جائزة الأوسكار، كأفضل مخرج في عام ٢٠٢٣، عن بدء التحضير للفيلم.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية، أن الفيلم  مقتبس من مسلسل تلفزيوني بريطاني عنوانه، The Prisoner، وأُنتج في الستينيات.

وأوضح نولان، أنه يعمل بالفعل على السيناريو منذ عدة سنوات، ويتتبع الفيلم قصة عميل يستقيل من وظيفته، ولكن يتم اختطافه إلى قرية ساحلية غامضة، مليئة بالأسرى في مراقبة مستمرة.

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كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة
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