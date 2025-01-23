الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر المنصات الرقمية

Sonic the Hedgehog،
Sonic the Hedgehog، فيتو

طرح اليوم فيلم Sonic the Hedgehog 3، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد مُضي شهر واحد من عرضه في صالات السينما، حيث حقق إيرادات كبيرة، بلغت 422 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

Der Gesellschaft den Igel vorhalten: „Sonic the Hedgehog“ im Kino

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Sonic The Hedgehog فيلم Sonic The Hedgehog تفاصيل Sonic the Hedgehog مشاهدة Sonic the Hedgehog ابطال Sonic the Hedgehog

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3 ترتفع لـ 330 مليون دولار

تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

للعاملين في الأزهر، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة المرشحين للحج لعام 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية