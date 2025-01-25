السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 30 مخالفة تموينية لمخابز و محال تجارية

ضبط 266 عبوة مواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية(صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عدة حملات تموينية برئاسة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة بمراكز ومدن الإسماعيلية، القصاصين الجديدة، والتل الكبير.  

جامعة القناة تدعو طلابها للتقديم في ورشة "ذاكرة المكان" بمهرجان الإسماعيلية للأفلام

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع مؤشرات تقييم الأداء مع فريق مكافحة العدوى (صور)

نتائج الحملات التموينية 

و قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، ان الحملات للرقابة علي المخابز البلدية المدعمة أسفرت عن تحرير  5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لتجميع عدد 3 شيكارة دقيق بالمخالفة للقانون. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

بالإضافة إلى تحرير محضرين للتصرف في  10 شيكارة دقيق بدون وجه حق، عدد 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، تحرير 6 محاضر لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وعدد 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات بالمخبز. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

تحرير مخالفات لضبط سلع فاسدة 

و خلال الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية ومستودعات وسيارات توزيع البوتاجاز في الإسماعيلية، تم تحرير محضر واحد لضبط  266 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية، محضر واحد لعدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز، تحرير محضر واحد لمخالفة خط سير سيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز، تحرير محضر واحد لحيازة سلع تموينيه في غير الغرض المخصص لها (انبوبه ).
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية حملات تموينية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

جامعة القناة تدعو طلابها للتقديم في ورشة "ذاكرة المكان" بمهرجان الإسماعيلية للأفلام

محافظ الإسماعيلية يناقش سبل دعم مشروعات الإنتاج الحيواني بالقنطرة شرق (صور)

محافظ الإسماعيلية يهنئ مدير أمن الإسماعيلية بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع مؤشرات تقييم الأداء مع فريق مكافحة العدوى (صور)

ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

الظهور الأول لـ مرموش، مان سيتي يتخطى تشيلسي بثلاثية في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراته أمام بيراميدز بالدوري

ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل

أرقام السلوفيني نيجك جراديشار صفقة الأهلي الجديدة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

المزيد
الجريدة الرسمية