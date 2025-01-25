ضبط 266 عبوة مواد غذائية فاسدة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية(صور)

تحرير 30 مخالفة تموينية لمخابز و محال تجارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عدة حملات تموينية برئاسة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة بمراكز ومدن الإسماعيلية، القصاصين الجديدة، والتل الكبير.

نتائج الحملات التموينية

و قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، ان الحملات للرقابة علي المخابز البلدية المدعمة أسفرت عن تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لتجميع عدد 3 شيكارة دقيق بالمخالفة للقانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

بالإضافة إلى تحرير محضرين للتصرف في 10 شيكارة دقيق بدون وجه حق، عدد 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، تحرير 6 محاضر لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وعدد 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات بالمخبز.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تحرير مخالفات لضبط سلع فاسدة

و خلال الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية ومستودعات وسيارات توزيع البوتاجاز في الإسماعيلية، تم تحرير محضر واحد لضبط 266 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية، محضر واحد لعدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز، تحرير محضر واحد لمخالفة خط سير سيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز، تحرير محضر واحد لحيازة سلع تموينيه في غير الغرض المخصص لها (انبوبه ).



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

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