ارتفاع نسبة الإشغالات بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية بعد التطوير (صور)

تستقبل القرية الأوليمبية في الإسماعيلية الفترة الحالية عددًا من الفعاليات والمعسكرات الرياضية والتي تقام على ملاعبها خلال موسم الشتاء، والذي يشهد نشاطًا ملحوظًا للأحداث الرياضية المتنوعة، وتمثل ذلك في عدد من المعسكرات الرياضية لفرق كرة القدم بالإضافة إلى استقبالها لأحد فرق الهوكي خلال الفترة القادمة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالقرية الأوليمبية

وأكد سيد محمود مدير القرية الأوليمبية في الإسماعيلية، أن نسبة الإشغال في القرية الأوليمبية خلال الفترة الحالية مرتفعة، وتتنوع ما بين المعسكرات الرياضية والمؤتمرات وورش العمل؛ نظرًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالقرية خلال الفترة الماضية.

جانب من المعسكرات،فيتو

جانب من المعسكرات،فيتو

توجيهات محافظ الإسماعيلية بتشغيل القرية

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير القرية الأوليمبية والتي تعد صرح رياضي وفندقي تحت إدارة محافظة الإسماعيلية، وتقديم كافة سُبل الدعم لها لتعود لسابق عهدها رائدة في مجال السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية باستمرار خطط التطوير بجميع مكونات القرية والاستثمار في الموارد المتاحة حتى تستعد طاقاتها الكاملة للعمل.

متابعة تطوير مشروعات الأندية

وأشار اللواء محمد صيام معاون محافظ الإسماعيلية للمشروعات والأندية، الى أن محافظ الإسماعيلية قد شكَّل لجنة لمتابعة تطوير المشروعات والأندية بالمحافظة ورفع كفاءتها من خلال خطة متكاملة وربطها بخطة المحافظة السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها واستغلال موارد المحافظة استغلالًا جيدًا.

جانب من المعسكرات،فيتو

جانب من المعسكرات،فيتو

جانب من المعسكرات،فيتو

جانب من المعسكرات،فيتو

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا منها، حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء وتضم القرية:

١٤٠ غرفة فندقية منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة ‏، ٢ مطعم يتسع لـ ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض، مكيفة الهواء.

صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى،‏قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏عدد اثنين ملعب إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

وقامت القرية باستضافة أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.



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