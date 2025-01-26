درست بمصر واختطفها مسلحون في سوريا، غموض حول مصير الأكاديمية رشا ناصر العلي

رشا ناصر العلى، أثارت قضية اختطاف أستاذة الأدب العربي في جامعة حمص السورية وعضو اتحاد الكتّاب العرب، الدكتورة رشا ناصر العلي، اهتماما كبيرا في الأوساط الثقافية والأدبية وعلى التواصل الاجتماعي في سوريا والوطن العربي، بعد تقارير تحدثت عن مقتلها على يد مسلحين.

رشا ناصر العلي تتصدر محركات البحث

اسم الدكتورة رشا ناصر العلي، الأكاديمية والناقدة السورية، تصدر منصة إكس، وكذلك محركات البحث في الدول العربية خلال الساعات الماضية، نظرا لكونها عضوا محكما في جائزة الطيب صالح العالمية 2014، وعضوا محكما في مهرجان الشعر العربي في القاهرة 2020.

هذا بالإضافة إلى أن الغموض حول مصير رشا ناصر العلي، وتضاربت التقارير فيما يتعلق بمقتلها والعثور على جثتها، أثار اهتماما كبيرا في سوريا وخارجها، خاصة بعد أن نفت أسرتها هذه الأنباء وقالت إنها مفقودة.

وحسب هيئة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بدأت واقعة اختفاء رشا ناصر العلي، بمعلومات عن اختطافها على يد مجموعة مسلحة، الإثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة وسط مدينة حمص.

وقال ناشط سوري على منصة إكس، إن الدكتورة رشا العلى "لم تكن مجرد أكاديمية، بل كانت صوتا أدبيا بارزا، تركت بصمتها في السرديات النسوية والأدب العربي المعاصر. غيابها ليس مجرد خبر يُنسى مع مرور الوقت، بل قضية يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان حتى تظهر الحقيقة، وحتى تنال عائلتها وأحباؤها إجابة حاسمة تضع حدًا لهذا الانتظار القاتل."

السلطات السورية تؤكد اختفاء الدكتورة رشا ناصر العلى

وأكدت السلطات السورية، وفق ما نقلت وكالة "سانا" خبر اختفاء الدكتورة رشا وأنها مازالت مفقودة، وقال مصدر بإدارة الأمن في حمص: "تم إبلاغ الجهات الأمنية في المحافظة بمعلومة اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها".

رشا ناصر العلي، واحدة من الأكاديميات البارزات في الأدب العربي والدراسات النقدية والسرديات النسوية المعاصرة.

وهي من مواليد حمص في سوريا، عام 1973، والدها المحامي السوري الشهير ناصر أحمد العلي، حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة البعث بحمص عام 1997.

وانتقلت إلى مصر لاستكمال دراستها العليا، حيث حصلت على درجة الماجستير في النثر الحديث من جامعة عين شمس عام 2004، ثم نالت شهادة الدكتوراه عام 2009 بأطروحة تناولت السرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي (1990-2005).

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