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جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من نادي الليونز لبحث تعزيز التعاون المشترك

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من نادي الليونز، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات التنمية المستدامة والخدمات المجتمعية.

جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من نادي الليونز لبحث تعزيز التعاون المشترك

ضم وفد الليونز كلًا من الدكتور بهاء عطية، رئيس المشروعات، والدكتورة هالة القاضي، والدكتورة هناء الرافعي، والمهندسة مديحة قاسم، بحضور الدكتورة هيام رفعت، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة بركات، وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

أشادت الدكتورة غادة فاروق بالفكر المتطور الذي يحمله نادي الليونز، مؤكدة على أهمية المشاريع التي تهتم ببناء الإنسان المصري سواءا التي تهدف إلى تمكين المرأة، او التي تدعم محو الأمية، او رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أشارت إلى مبادرات الجامعة المتعددة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية..بناء إنسان جديد ومنها قوافل التنمية، برامج محو الأمية، والاهتمام بالبحث العلمي، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتقدم مصر.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود بين الجامعة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة مبادرة "بداية... بناء إنسان جديد"، التي تركز على رفع الوعي الثقافي وتعزيز القيم لدى الأجيال الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الليونز خطة تتبنى حلولًا مبتكرة "خارج الصندوق" تركز على النهوض بالتعليم وتحقيق التنمية المجتمعية، حيث تم تقديم خدمات في مجال التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة وورعاية الطلاب من ذوي الهمم، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزراعة أشجار مفيدة تُستخدم في مشروعات تنموية.

وأعرب وفد الليونز عن تطلعهم لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة يشمل التدريب  والتوعية وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعة والنادي.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الليونز عن تقديرهم لدور جامعة عين شمس في دعم قضايا المجتمع، مؤكدين حرصهم على استمرارية التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة.

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