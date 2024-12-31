الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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سياسة

بهاء شعبان: تصريحات الجولاني بشأن الانتخابات تكشف دور جماعات الإسلام السياسي في استنساخ داعش

بهاء شعبان، فيتو
بهاء شعبان، فيتو

 قال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن ما حدث فى سوريا على المستوى السريع أو القصير سيدعم عودة الإسلام السياسى وسيطرته، وسيكون تأثيره واضحًا فى دعم تيارات الإرهاب المتأسلم وتحفيزها على العمل حتى فى الساحات التى انسحبت منها وهذا الأمر ينكشف بوضوح من خلال تصريحات الجولانى بأن الانتخابات فى سوريا تحتاج إلى أربع سنوات، وهو ما يثبت رغبة هذه التيارات فى الهيمنة على الحكم فى سوريا.

 

الصراعات الداخلية بين تيارات الاسلام السياسي فى سوريا قادمة

 وأكد شعبان فى تصريح لـ “فيتو” أن النية المبيتة لدى أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولانى بأن يصبح رئيسًا لسوريا بعد رحيل الأسد، وإعلانه باتخاذ خطوات لحل الميليشيات الموجودة وبناء جيش موحد تحت سيطرته، وهذا يعنى أن هذه الجماعات التى هى بالعشرات لن تقبل بتسليم السلاح وتتحول إلى عساكر فى جيش الجولانى وبالتالى انفجار الصراعات الداخلية على الهيمنة مؤكدة.

 

الجولانى يسعى لإعادة استنساخ تنظيم داعش مرة أخرى

وواصل حديثه: إن  تنظيم داعش أضعف خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه سيعاد استنساخه مرة أخرى وضخ دماء فى عروقه، نظرًا لأن له دورا كبيرا للغاية فى مشروع الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى ودوره ما زال محتفظا، وأعتقد أن تنظيم داعش صناعة أمريكية وأداة وظيفية لعب أدوارا فى أوقات وبعد أن يؤدي دوره المطلوب يختفى ولكنه موجود وتحت أمر القيادة الأمريكية فى أى لحظة.
 

 

الغرب لم يفقد علاقته بهذه التنظيمات الإرهابية 

 وتابع أن الغرب لم يفقد علاقته بهذه التنظيمات على أى مستوى متسائلًا “هل وقعت حادثة إرهابية فى بريطانيا؟” بالطبع لا نظرًا لأنها احتضنت هذه الجماعات ومنها جماعة الإخوان منذ تأسيسها وبريطانيا تحتضنها وبعدها سلمت نفوذها لأمريكا وأصبحت أمريكا هى التى تسيطر على هذا المجال ولديها أجهزة استخبارات ضخمة للغاية.
 

الجماعات الإرهابية لعبت أدوارا عديدة لخدمة الغرب الأوروبى

وأضاف أن الجماعات الإرهابية لعبت أدوارا عديدة لخدمة الغرب الأوروبى الذى استخدمها كأداة لتنفيذ مخططه، ومنها تحطيم نظام صدام حسين أيضًا فى العراق وفى ليبيا تحطيم نظام القذافى وأيضًا دورها فى نظام الأسد ولولا هبّة الشعب المصرى فى ٢٠١٣ لكانوا أساءوا الأمور، وأعتقد أنه من الصعب حاليًا إجراء مصالحة مع الإخوان وهى متبنية ما حدث فى سوريا.

واستكمل شعبان: الأوضاع فى سوريا لن تستقر وهى فى سبيلها إلى التقسيم وهى بالفعل تقسمت حاليًا جزء أمريكى وإسرائيلى وجزء إخوانى وفى رأيى أن الإسلام السياسى بوجه عام على المستوى السريع القريب، أعيد إحياؤه بعدما كان تلقى ضربة قاصمة بهزيمته فى مصر. 

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سوريا التيارات الاسلامية الجولاني الغرب الاوربى تنظيم داعش

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