رد حاسم من الرئاسة الفلسطينية على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر

أعربت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، عن شكرها لمصر والأردن علي مواقفهما الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفه: "نرفض بشدة مشاريع تهجير أبناء غزة".

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "مستعدون لتولي مهامنا الكاملة في قطاع غزة، ويجب التركيز بهذه المرحلة على تثبيت وقف النار واستدامته".

وقالت الرئاسة الفلسطينية: "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".

وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس أبومازن، يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.

دعوات ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن

وزعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل تراكب عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

وقال ترامب عن اتصاله، يوم أمس السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم.

وتابع ترامب: "نتحدث عن مليون ونصف شخص، ونقوم بتطهير المنطقة التي عصفت بها الحرب برمتها" على حد قوله.

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