الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

حماس، فيتو
حماس، فيتو

علق القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى الدول المجاورة، قائلا: "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم. أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".

سامي أبو زهري: محاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيمة

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

وقال ترامب: "تحدثت إلى الملك عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ذلك".

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