أول تعليق من حركة الجهاد على فكرة ترامب بشأن ترحيل سكان غزة وتوجه دعوة لمصر والأردن

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة إلى خارج أرضهم".

حركة الجهاد الإسلامي ترفض خطة ترامب لترحيل أهالي غزة

وأضافت حركة الجهاد في بيانها: "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".

وتابعت: "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي كل الدول خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية لرفض خطة ترامب وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط.

وفي السياق ذاته قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد: إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر فكرة رائعة.

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

وقال سموتريتش في بيان صادر عن مكتبه: إن "فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى".

وطرح الرئيس الأمريكي، خطة لـ"تطهير" غزة، زاعما: إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

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