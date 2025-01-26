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خارج الحدود

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

قال  وزير مالية الاحتلال  الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد: إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان  قطاع غزة إلى الأردن ومصر  فكرة رائعة.

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

وقال سموتريتش في بيان صادر عن مكتبه: إن "فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى".

وطرح الرئيس الأمريكي، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا: إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وصرح ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها مكان مدمر، قائلا: إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".

 
وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

 مخاوف بشأن الوضع في غزة

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

كانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.

وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريبا وأدت إلى أزمة غذائية.

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الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسلئيل سموتريتش ترامب دونالد ترامب فلسطين

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