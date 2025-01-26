وزير الأوقاف يؤكد دعم مصر الثابت لأشقائها في قطاع غزة

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات «أسبوع الخير» من صندوق «تحيا مصر»، وذلك بالمدينة الشبابية والرياضية بمدينة الأسمرات بالمقطم، محافظة القاهرة. جاء الحدث بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك الطعام ومصر الخير وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته خلال الفعالية، رحب الدكتور أسامة الأزهري بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ واللواء أركان حرب أحمد محمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أمين صندوق تحيا مصر، وبالسادة الوزراء وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بحضور هذا المشهد العظيم. وأكد أن هذا الحدث يجسد رسالة واضحة مفادها أن مصر تهتم بأبنائها في كل مكان، وتبذل كل جهد لمد يد العون لهم.

استكمالًا لمسيرة قوافل الخير التي أطلقتها الدولة المصرية

وأشار الوزير إلى أن هذه القافلة تأتي استكمالًا لمسيرة قوافل الخير التي أطلقتها الدولة المصرية، إذ تشرف الوزير - في خلال الأسبوعين الماضيين- بتوجيه من الرئيس باصطحاب قافلة من صندوق تحيا مصر إلى أهل حلايب وشلاتين تضمنت توزيع ١٦ شاحنة محملة بـ١١٥ طنًا من المواد الغذائية، و١٠ آلاف بطانية، و٥٠٠٠ قطعة ملابس، و٢٥ مجموعة من الأجهزة المنزلية لتجهيز ٢٥ عروسة.

وزير الأوقاف يؤكد الدعم الثابت الذي تقدمه مصر لأشقائها في قطاع غزة

كما أكد وزير الأوقاف أن قافلة اليوم تؤكد الدعم الثابت الذي تقدمه مصر لأشقائها في قطاع غزة، إذ تم تجهيز قافلة كبرى تضم شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشمل المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وسيارات الإسعاف، والأدوية، والملابس، والأغطية، وغيرها من المستلزمات الضرورية. وأكد موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، داعيًا أهل غزة إلى الصمود والثبات.

كما شهد الحدث -أيضًا- انطلاق فعاليات «أسبوع الخير» الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، ويهدف إلى دعم ٢٠ ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية. تضمنت الفعاليات: توزيع ٢٠٠ ألف قطعة ملابس، وأحذية، ومنتجات العناية الشخصية، وتقديم ٢٥٠ طنًا من المواد الغذائية و٢٠ طنًا من اللحوم، وتجهيز ١٠٠ عروسة بكل مستلزمات الزواج، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وإقامة معرض للحرف اليدوية وملتقى توظيف للشباب، وقافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، إضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة.

اختتم وزير الأوقاف كلمته بتوجيه رسالة للشعب المصري قائلًا: "دمت عزيزًا كريمًا مرفوعًا فوق الرءوس، ومعًا نصنع مستقبل هذا الوطن، ونرتقي به إلى عنان السماء"، كما وجه شكره لوزارة الشباب والرياضة، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير، وكل المؤسسات المشاركة في هذا الحدث.

شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم: السيد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة؛ والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات ومستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق القافلة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة دعمها الإنساني لكل من يحتاج إلى المساعدة، سواء داخل الوطن أو خارجه.

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